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Dünya Polonya Başbakanı Morawieckiden Macrona Putin ile kaç kez görüştünüz neyi başardınız?
AVRUPA

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a: Putin ile kaç kez görüştünüz neyi başardınız?

Dünya Bucha'daki vahşetin şokunu yaşarken Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok sert bir tepki ile karşılaştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Macron'a hitaben söylediği sözler büyük yankı uyandırdı.

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Haber Merkezi Diğer
Polonya Başbakanı Morawieckiden Macrona: Putin ile kaç kez görüştünüz neyi başardınız?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Bucha’daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki geldi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesine ilişkin uluslararası bir tepkinin ortasında Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

'HANGİ EYLEMİ DURDURDUNUZ?'

Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadelerini kullandı.

'HİTLER İLE MÜZAKERE EDER MİSİN?'

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Suçlularla pazarlık yapılmamalı, onlarla savaşılmalı...Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder misiniz?"

FRANSA'DAN İLK YANIT

Morawiecki'nin sözlerine yanıt Macron'dan değil Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden geldi.

Yapılan yazılı açıklamada Putin'in batılı ülkelerin taleplerini anlaması için iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yapıldı.

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