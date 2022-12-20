Dünya Polonya doğalgaz tarifelerini dondurdu
AVRUPA

Polonya doğalgaz tarifelerini dondurdu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gelecek yıl hanelerin ve birtakım sosyal tesislerin doğalgaz tarifelerinin 2022 ile aynı olmasını sağlayacak yasa tasarısını imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Polonya doğalgaz tarifelerini dondurdu
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gelecek yıl hanelerin ve sosyal tesislerin doğalgaz tarifelerinin 2022 ile aynı olmasını sağlayacak yasa tasarısını onayladı.

Mevzuata göre, doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 200,17 zloti (42,8 avro) ile sınırlandırılacak ve dağıtım ücretleri dondurulacak.

Gelir düzeyine bakılmaksızın dondurulacak

Gaz tarifeleri, haneler, okullar, sağlık ve sosyal bakım tesisleri gibi kamu hizmetleri de dahil olmak üzere, gelir düzeyine bakılmaksızın herkes için dondurulacak.

Ek olarak, gelir düzeyine bağlı olarak, bazı haneler doğalgazda KDV iadesi için de başvurabilecek.

Gelir kriteri, tek kişilik hanelerde kişi başına aylık 2100 zloti (449 avro) ve daha büyük hanelerde kişi başına 1500 zloti (321 avro) olarak belirlendi.

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