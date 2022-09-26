Dünya Polonya Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı
AVRUPA

Polonya Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan Batı yaptırımları devam ediyor. Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Polonya Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı
Arşiv

Yaptırımlar ülkelerin resmi makamlarını aşarak halkı da kapsamaya başladı.

Kısıtlama kararı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başlandı.

Putin'i kızdıracak karar: Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
FOTOĞRAF 10
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Avrupa ülkeleri Rusya’ya yönelik kısıtlamaları artırıyor.
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Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, bugün itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.
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Polonya ve Baltık ülkeleri Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rus vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacak.
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Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki eylemlerini desteklemesinin alınan bu kararda büyük bir etken olduğu ifade edilerek, alınan bu kararın son derece haklı olduğu vurgulandı.
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Letonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, \"Ukrayna’daki saldırılar devam ederken bu saldırgan devletin vatandaşlarının ülkelerimize turistik seyahatler yapması ahlaki olmadığı gibi aynı zamanda politik bir provokasyon ve güvenliğimizi tehdittir\" denildi.
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Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanlarının turist vizesi kullandığının altını çizildi.
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Litvanya tarafı ise, Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının adil ve etkili bir yöntem olacağını belirtti.
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Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül’de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
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Putin'i kızdıracak karar: Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, bu ayın başında yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının 19 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Söz konusu karar uygulanmaya başlandı. Dört ülke Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlara turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı.

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Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
FOTOĞRAF 10
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Avrupa’nın 21 Eylül itibariyle doğal gaz stoku ortalama yüzde 86.67 doluluk oranına ulaştı. Yüzde 90’ın üzerinde gaz stokuyla Portekiz, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç listenin en üstünde bulunuyor.
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İngiltere yüzde 95 civarında doluluk oranına sahipken 2021 yılında Avrupa Birliği, ABD'den en yüksek alımını yaptı.
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Öte yandan ABD’nin 2021 yılı doğal gaz ihracatı tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı ve Ukrayna-Rusya savaşından sonra Katar dünyanın en büyük likit gaz (LNG) tedarikçisi oldu.
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YÜZDE 90’IN ÜZERİNE ÇIKAN İLK 5

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre 21 Eylül itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin Doğal Gaz Stoku ortalama yüzde 86.67’ye ulaştı.
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Avrupa Birliği Komisyonu 23 Mart’ta yeni düzenleme yaparak birlik ülkelerinin yeraltı depolarındaki gaz stokunu 1 Ekim’e kadar yüzde 80’nin üstüne çıkarılması kararı almıştı. 21 Eylül’de açıklanan verilere göre Portekiz yüzde 100, Polonya yüzde 98.1, Fransa 95.9 ve Danimarka yüzde 94.85 doluluk oranına ulaştı.
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UKRAYNA GAZ STOKU: 29.41

AB’den ayrılan İngiltere’nin Brexit sonrası gaz stokunun yüzde 95.52 olduğu ifade edildi.
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Gaz Stokları yüzde 80’in altında kalan ülkeler ise Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Letonya oldu. Ukrayna’nın doğal gaz stoku ise yüzde 29.41 olarak açıklandı.
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ABD 2021’DE REKOR SEVİYEDE GAZ İHRAÇ ETTİ


ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, ABD 2000 yılına kadar nispeten küçük hacimlerde ve çoğunlukla boru hattıyla Meksika ve Kanada'ya doğal gaz ihraç ederken 2000 yılından itibaren gaz ihracatı kademeli olarak arttı. ABD, 2021 yılında rekor seviyede 41 ülkeye doğal gaz ihraç etti. Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde açıklanan AB-ABD Gaz İhracatı raporuna göre; AB, enerji arzını çeşitlendirmek ve daha güvenli hale getirmek için ABD’den giderek daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etti. Raporda “Veriler, 2021'de AB'ye yapılan LNG ihracatının en yüksek hacmi kaydettiğini ve tahmini değeri 12 milyar Euro ile 22 milyar metreküpe ulaştığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
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PAZAR ÖNGÖRÜLERİ

AB raporunda küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının giderek daha rekabetçi hale geldiğini vurgulayarak Uluslararası Enerji Ajansı’nın pazarın geleceği konusundaki öngörüsüne yer verdi. Buna göre, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2040 yılına kadar 2016 seviyelerine kıyasla neredeyse yüzde 20 artmasını beklendiğini ifade edildi. Raporda; ABD’nin dünyanın en büyük gaz ‘üreticisi’ olduğunun, AB’nin ise ABD’nin arkasından dünyanın en büyük gaz ‘tüketicisi’ olduğunun altı çizildi.
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ABD VE AVUSTRALYA YENİ GAZ ÜRETİM TESİSLERİNİ AÇACAK


AB Komisyonu verilerine göre, Katar dünyanın uzak ara en büyük LNG tedarikçisi olduğu vurgulandı. Diğer büyük tedarikçiler arasında Avustralya, ABD, Nijerya, Malezya, Rusya ve Endonezya bulunmaktadır. Gelecek birkaç yıl içinde ABD ve Avustralya yeni tesislerini devreye sokarak gaz teminini büyük ölçüde arttıracağının altı çizildi.
Ülke ülke açıkladılar: Avrupa'nın ne kadar doğal gazı kaldı
Avrupa'nın 21 Eylül itibariyle doğal gaz stoku ortalama yüzde 86.67 doluluk oranına ulaştı. Yüzde 90'ın üzerinde gaz stokuyla Portekiz, Polonya, Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç listenin en üstünde bulunuyor.
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