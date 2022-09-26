Polonya Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

ABD 2021’DE REKOR SEVİYEDE GAZ İHRAÇ ETTİ





ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, ABD 2000 yılına kadar nispeten küçük hacimlerde ve çoğunlukla boru hattıyla Meksika ve Kanada'ya doğal gaz ihraç ederken 2000 yılından itibaren gaz ihracatı kademeli olarak arttı. ABD, 2021 yılında rekor seviyede 41 ülkeye doğal gaz ihraç etti. Avrupa Komisyonu tarafından 10 Ocak 2022 tarihinde açıklanan AB-ABD Gaz İhracatı raporuna göre; AB, enerji arzını çeşitlendirmek ve daha güvenli hale getirmek için ABD’den giderek daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etti. Raporda “Veriler, 2021'de AB'ye yapılan LNG ihracatının en yüksek hacmi kaydettiğini ve tahmini değeri 12 milyar Euro ile 22 milyar metreküpe ulaştığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.