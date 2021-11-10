​Polonya sınırında soğuk savaş

Rusya’nın desteklediği Belarus, göçmenlerin Polonya sınırına ulaşmasına müsaade ederek, kendisine yaptırım uygulayan Avrupa Birliği’ne (AB) karşı yeni bir cephe açtı. Binlerce göçmenin Bruzgi sınır kapısına dayanması üzerine Polonya yönetimi alarma geçerek 30 bin kişilik özel kuvvetleri Belarus sınırına yönlendirdi. Varşova, silahlı bir çatışmanın çıkabileceğini belirterek Brüksel’i harekete geçmeye çağırdı. AB gerilimi “Hibrit saldır” diye nitelerken, NATO ve ABD de Belarus’u sığınmacıları maşa olarak kullanmakla suçladı. Rusya ise Minsk yönetimine desteğini yineledi ve Belarus’taki askeri varlığıyla ilgili anlaşmanın 25 yıl uzatıldığını açıkladı.

ÇATIŞMA RİSKİ VAR

Olağanüstü göçmen kriz toplantısı sonrası Polonya hükümeti, ilk göçmen dalgasının şimdilik savuşturulduğunu belirterek, yeni dalgalara karşı 30 bin kişilik özel kuvvetlerin Belarus sınırına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Polonya’nın sınırlarını korumaya kararlı olduğu vurgulandı ve göçmenlerin sınır kapılarını zorlaması durumunda silahlı çatışmaların yaşanabileceği belirtildi. Polonya Savunma Bakanlığı ise Belarus sınır kapısının kapatıldığını açıkladı ve göçmenlerin ‘Belaruslu birimlerin koruması altında’ olduklarını ifade etti.

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RUSYA ONAYLI KRİZ

Rusya ise Lukaşenko yönetimine tam destek veriyor. Moskova’nın Suriye menşeli “Cham Wings” hava yolu şirketi ile göçmenleri Rusya üzerinden Belarus’a taşıdığı ve bu yöntemle AB’de patlak veren krizi körüklediği de iddia ediliyor. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2 binden fazla Polonya askerinin ‘demokrasi götürmek’ için Irak’a girdiğini anımsattı ve Irak’ın dağılmasında aktif rol oynayan Polonya’nın Iraklı göçmenler konusunda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Rusya ve Belarus geçtiğimiz günlerde ekonomik entegrasyonu hedefleyen bir anlaşma da imzalamıştı.

HİBRİT SALDIRI

Polonya’ya sığınmacı akını karşısında AB, NATO ve ABD Lukaşenko’yu “göçmenleri maşa olarak kullanmakla” suçladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkeleri “Bu hibrit saldırıdan sorumlu Belarus’a yönelik AB yaptırımlarının genişletilmesini onaylamaya” çağırdı. Von der Leyen, AB’nin sığınmacıların Belarus’a taşınmasında rol oynayan hava yolu şirketine (Cham Wings) yönelik yaptırımlar üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Polonya ve bölgedeki diğer NATO üyeleriyle dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da Belarus’u “Avrupa’ya olan sınırlarında düzensiz sığınmacı akınını tertipleme ve zorlama çabalarına derhal son vermeye” çağırdı.

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Litvanya OHAL ilan etti

Litvanya Bakanlar Kurulu, Belarus sınırında olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Başbakan Ingrida Simonyte, kararın Belarus sınırındaki bölgelerde durumun ağırlaşması dikkate alınarak verildiğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Litvanya yönetimi, Belarus’tan gelen göçmen akınını durdurmak için 152 milyon euroya mal olacak 500 kilometrelik çelik duvar inşaatına başladığını açıklamıştı.

Donma tehlikesiyle karşı karşıyalar

Belarus ile Avrupa arasında sıkışan kadın ve çocukların da olduğu binlerce göçmen sert kış şartlarının yaşanmaya başladığı bölgelerde donma tehlikesiyle karşı karşıya. Ellerinde çadır ve toplayabildikleri ağaç parçalarıyla ısınmaya çalışan göçmenlerin yiyecek stoklarının da kısıtlı olduğu belirtiliyor.



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