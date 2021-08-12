Dünya Polonya yabancı medyayı kısıtlıyor
AVRUPA

Polonya yabancı medyayı kısıtlıyor

Polonya Meclisi, yabancı medyanın faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Teklifin yasalaşması halinde Avrupalı olmayan medya sahipleri, Polonya'daki medya şirketlerinde kontrol ve hisse sahibi olamayacak. Ülkedeki en büyük özel medya ağının sahibi ABD'li Discovery Inc, Polonya'daki varlıklarını satmak zorunda kalacak.

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Polonya yabancı medyayı kısıtlıyor
Fotoğraf: Arşiv

Polonya Parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren medyanın mülkiyetinin sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, taslak yasa, Avrupalı olmayan medya sahiplerinin Polonya'daki medya şirketlerinde kontrol ve hisse sahibi olmasını engelleniyor.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİ ETKİLİYOR

Söz konusu yasa, Polonya'daki en büyük özel medya ağının ABD'li sahibi Discovery Inc'i varlıklarını satmak zorunda bırakacak. Habere göre, yasa TVN24 ve TVN kanallarını etkileyecek.

Muhalifler uzun süre tasarının Meclis'te oylanmaması için gösteriler düzenlemişti. Discovery, Meclis'in bu adımından derin endişe duyduğunu belirterek, Senato ve Devlet Başkanı Duda'dan yasa tasarısını kabul etmemesini istedi.

DUDA'NIN İMZALAMASI BEKLENİYOR

Tasarının Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor. Tasarı daha sonra, Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya önüne gidecek. Duda'nın ABD'li şirketlerin Polonya'da medya alanında faaliyet göstermesini engelleyecek tasarıyı imzalaması bekleniyor.

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