|
Dünya

Polonya'da 2 bin 500 kişi savaştan kalan 250 kilogramlık bomba nedeniyle tahliye edildi

Polonya'nın Wroclaw şehrinde yaşayan 2 bin 500 kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba nedeniyle tahliye edildi. Bomba imha uzmanları olay yerinde çalışırken, tahliye edilen şehir sakinleri otobüslerle güvenli bölgelere götürüldü. Ayrıca, bomba kaldırılana kadar, bölgenin demir yollarına yakın olması nedeniyle tren seferleri de durduruldu.

18:09 . 26/05/2023 Cuma
AA
Polonya/Wroclaw

Polonya/Wroclaw

Polonya'nın Wroclaw şehrinde yaşayan 2 bin 500 kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba nedeniyle tahliye edildi.


Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 250 kilogram ağırlığındaki bomba, inşaat çalışmaları sırasında ülkenin güneybatısındaki Wroclaw'da bulundu.


Polonya silahlı kuvvetleri bombanın savaştan kalma bir Alman SC 250 olduğunu açıkladı.


Bomba imha uzmanları olay yerinde çalışırken, tahliye edilen şehir sakinleri otobüslerle güvenli bölgelere götürüldü. Ayrıca, bomba kaldırılana kadar, bölgenin demir yollarına yakın olması nedeniyle tren seferleri de durduruldu.


Wroclaw'dan yayın yapan haber siteleri, şehirde yaşamın normale dönmeye başladığını aktardı.


İkinci Dünya Savaşı sırasında Wroclaw, Almanya'nın Breslau isimli şehriydi. Şehir, Almanya'nın teslim olmasından önce ağır Sovyet bombardımanı altında kalmış, şiddetli çatışmalara ve geniş çaplı yıkıma sahne olmuştu.


Savaştan sonra sınırlar yeniden çizildiğinde şehir, Polonya'nın bir parçası oldu ve savaşı kaybeden Almanya buradaki topraklarından vazgeçti.


#İkinci Dünya Savaşı
#Polonya
#Wroclaw
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa Gemlik seçim sonuçları 28 Mayıs 2023