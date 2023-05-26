Polonya'da 2 bin 500 kişi savaştan kalan 250 kilogramlık bomba nedeniyle tahliye edildi

Polonya silahlı kuvvetleri bombanın savaştan kalma bir Alman SC 250 olduğunu açıkladı.

Bomba imha uzmanları olay yerinde çalışırken, tahliye edilen şehir sakinleri otobüslerle güvenli bölgelere götürüldü. Ayrıca, bomba kaldırılana kadar, bölgenin demir yollarına yakın olması nedeniyle tren seferleri de durduruldu.