Dünya Polonyada ilk maymun çiçeği vakası görüldü
AVRUPA

Polonya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Polonya Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bildirildi.

Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Polonyada ilk maymun çiçeği vakası görüldü
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Polonya basınında yer alan habere göre, Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı.

Bakan, yaklaşık 10 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğunu ve inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.

Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.

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Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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