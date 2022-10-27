Dünya Polonyadan Bayraktar paylaşımı Geliyorlar
AVRUPA

Polonya’dan 'Bayraktar' paylaşımı: Geliyorlar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Polonya’dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar
Bayraktar TB2

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.
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