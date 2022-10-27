Polonya’dan 'Bayraktar' paylaşımı: Geliyorlar

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ABD'den Suudi Arabistan açıklaması: Bunun telafisi yok

Blinken, Bloomberg televizyonunda gündemdeki konuları değerlendirdi. OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararındaki rolünden dolayı ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceği açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, iki ülke ilişkilerinin on yıllardır farklı lider ve yönetimlerce ABD'nin çok sayıda çıkarı dikkate alınarak inşa edildiğini dikkate alarak Kongre ile menfaatleri esas alacak şekilde iki ülke ilişkilerini istişare edeceklerini söyledi.