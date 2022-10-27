Polonya’dan 'Bayraktar' paylaşımı: Geliyorlar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.
Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı.
Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.
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