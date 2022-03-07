Dünya Polonyadan Ukraynanın savaş uçağı talebine ret NATO bu çatışmanın tarafı değil
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Polonya'dan Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ret: NATO bu çatışmanın tarafı değil

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya tarafından işgal saldırılarına maruz kalan sınır komşuları ve müttefiki Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı. Uçak desteğinin savaşa girmek anlamına geleceğini söyleyen Duda, "Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Polonyadan Ukraynanın savaş uçağı talebine ret: NATO bu çatışmanın tarafı değil
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın savaş uçağı talebini reddettiklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Duda, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya herhangi bir jet göndermiyoruz çünkü bu Ukrayna ihtilafına askeri bir müdahaleye yol açacaktır. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO da bu çatışmanın tarafı değil." ifadesini kullandı.

"KARARI NATO ALIR"

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu (BBN) Başkanı Pawel Soloch ise yerel televizyona verdiği demeçte, böyle bir kararın NATO müttefikleri arasında alınması gerektiğini ve Polonya'nın bu konuda bağımsız karar vererek ittifakı riske atmayacağını söyledi.

8 MİLYON AVRO DESTEK

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bakanlar kurulu toplantısından sonra "Yeni çıkardığımız yasayla Ukraynalılar 18 ay boyunca Polonya'da kalabilecek. Ayrıca Ukraynalı aileleri desteklemek için aylık 1200 zloti (240 avro) para yardımı yapılacak." açıklamasında bulundu.

Polonya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag da Ukraynalı mültecilere yardım için 40 milyon zlotilik (8 milyon avro) bir fonun oluşturulacağını belirterek "Devletimizin öncelikli politikası ailelere yardım etmektir. Ukrayna vatandaşlarına Polonya vatandaşı gibi davranılacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı temin etmesi için çalıştıkları yönünde bir açıklama yapmıştı.

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