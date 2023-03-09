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Dünya

Polonya'dan Ukrayna'ya 10 Leopard tankı daha teslim edildi

Polonya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya gönderilmesi taahhüt edilen Leopard 2A4 tanklarından 10 adedinin daha teslimi tamamlandı.

17:04 . 9/03/2023 Perşembe
IHA
Polonya'dan Ukrayna'ya 10 Leopard tank

Polonya'dan Ukrayna'ya 10 Leopard tank

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna’ya verilmesi taahhüt edilen Leopard 2A4 tankının 10 tanesinin daha teslim edildiğini bildirdi. Blaszczak, Ukraynalı askerlere tankların kullanımına ilişkin Polonyalı, Norveçli ve Kanadalı eğitmenler tarafından verilen eğitimin de başarıyla tamamlandığını ifade etti. "Bir Leopard 2A4 taburu oluşturmayı başardık. Bu şekilde, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna’yı destekliyoruz" şeklinde konuşan Blaszczak, tabura Kanada’nın 8, Norveç’in 8, İspanya’nın ise 6 Leopard 2 tankı vereceğini duyurdu. İspanya’nın ek olarak 4 tank daha verebileceğini ifade eden Blaszczak, tankların bakımı ve onarımı için bir merkez oluşturmaya başlayacaklarını belirtti.Polonya, Ukrayna’ya vermeyi taahhüt ettiği 14 adet Leopard tankının ilk dördünü savaşın birinci yıl dönümü olan 24 Şubat’ta teslim etmişti.


#Polonya
#Ukrayna
#Leopard
#tank
#teslimat
#taahhüt
1 saat önce
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Polonya'dan Ukrayna'ya 10 Leopard tankı daha teslim edildi
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