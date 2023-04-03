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Dünya

Polonya'dan Ukrayna'ya 'MİG-29' tipi jet desteği

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçakların bir kısmının teslim edildiğini bildirdi.

17:52 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Polonya'dan Ukrayna'ya 'MİG-29' tipi jet desteği.

Polonya'dan Ukrayna'ya 'MİG-29' tipi jet desteği.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçakların bir kısmının teslim edildiğini bildirdi.


Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçaklarından kaç tanesinin teslim edildiği bilgisini net olarak paylaşmayan Przydacz,
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Polonya'ya yapacağı ziyarette, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi konusunda görüşmeler yapılacak."
ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ileriki günlerde" Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söylemişti.


Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de 14 Mart'ta Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "4 ila 6 hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söylemişti.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerine de Kiev'e uçak göndermeleri konusunda çağrılar yapıyor.


Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.


MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.


Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.



#MiG-29
#Polonya
#Ukrayna
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