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Dünya Polonyalı politikacı Tarczyński 2 milyon Ukraynalı mülteci aldık 1 tane bile Müslüman almayacağız
AVRUPA

Polonyalı politikacı Tarczyński: 2 milyon Ukraynalı mülteci aldık 1 tane bile Müslüman almayacağız

Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler başta Polonya olmak üzere çevre ülkelere sığındı. Her fırsatta İslam düşmanlığı yapan Batı dünyası, savaşta bile İslam nefretini körüklemekten geri durmadı. Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, katıldığı bir televizyon programında "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Polonyalı politikacı Tarczyński: 2 milyon Ukraynalı mülteci aldık 1 tane bile Müslüman almayacağız
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński

Polonya, Macaristan ve Romanya, savaştan kaçan çok sayıda Ukraynalı mülteciyi ağırlarken Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler, ülkeye sığınan Ukraynalılara özel ekonomik ve sosyal haklar tanıyor. Ukrayna'ya komşu Avrupa ülkeleri şimdiye kadar hiç görülmemiş misafirperverlikle mültecileri ağırlarken diğer kıta ülkeleri de Ukraynalıların kendi sınırlarından rahatlıkla giriş yapabilmesi için özel yasal düzenlemelerde bulunuyor.

Polonyalı politikacı Tarczyński: 2 milyon Ukraynalı mülteci aldık 1 tane bile Müslüman almayacağız
OYNAT 02:41
Polonyalı politikacı Tarczyński: 2 milyon Ukraynalı mülteci aldık 1 tane bile Müslüman almayacağız
Polonyalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Dominik Tarczyński katıldığı TV programında, Batı'daki çifte standardı gözler önüne serdi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası ülkelerine 2 milyon Ukraynalı mülteci aldıklarını belirten Tarczyński, “1 tane bile Müslüman almayacağız. Bunun için hükümetteyiz. Eğer sınırı geçen olursa öldürülecekler” diye konuştu.



POLONYA'YA MÜLTECİ ALINI

Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 2,2 milyon Ukraynalının sığındığı Polonya'da, ülkeye gelen mülteciler, sınırda kayıtları yapıldıktan sonra kalacak yer bulamamaları halinde bulundukları şehirlerin yerel yönetimine başvurup devletin tahsis ettiği merkezler veya mültecilere kapısını açan Polonyalıların evinde kalabiliyor.

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'GURUR DUYUYORUM'

Ancak Batı'nın çifte standardı her geçen gün gözler önüne seriliyor. Son olarak Eski Polonya milletvekili Dominik Tarczynski, Müslüman mülteciler için akılalmaz ifadeler kullandı. Bugün sosyal medyanın yeniden gündeme getirdiği olayda Tarczynski'nin "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." sözleri Batı'nın yaklaşımını açıkça gözler önüne serdi..

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