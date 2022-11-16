Dünya Polonyaya Rus füzesi Avrupa diken üstünde
AVRUPA

Polonya'ya Rus füzesi: Avrupa diken üstünde

Rusya-Ukrayna savaşında dün çok kritik bir gelişme yaşandı. NATO üyesi Polonya’nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne düşen Rus füzesi 2 can aldı. ABD, NATO topraklarını korumakta kararlı olduklarını açıkladı. Letonya da ittifak anlaşmasının 4. maddesini hatırlatarak toplantı talep etti. Dün Ukrayna’nın batısını füze yağmuruna tutan Rusya ise Polonya’ya saldırmadıklarını savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonyaya Rus füzesi: Avrupa diken üstünde
Rus füzesi Polonya’da 2 can aldı.

Polonya’nın Przewodow köyüne füze düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, “Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi’ni acil olarak toplantıya çağırdı” dedi. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, köyü “Rus” füzelerinin vurduğunu öne sürdü. Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Rusya’nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediği açıklamasının ardından yaşandı. Gündüz saatlerinde Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

MOSKOVA: BİZ VURMADIK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada ise “Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO’nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net” denildi. Rusya ise iddiaları yalanladı. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır” denildi.

Letonya NATO’yu göreve çağırdı

NATO toprağı Polonya’ya düşen füzeler Avrupa’da geniş yankı uyandırdı.

- Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi anımsatarak, “Bu konuda ilk tepkim 4. maddeyi hatırlatmak olurdu” ifadesine yer verdi. - Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya topraklarına füze düşmesini “çok ciddi bir olay” gördüklerini bildirdi. - Estonya Dışişleri Bakanlığı “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” açıklaması yaptı.

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