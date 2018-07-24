Dünya Pompeo İran Avrupada terör saldırıları planlıyor
AMERİKA

Pompeo: İran Avrupa'da terör saldırıları planlıyor

ABD ve İran yönetimi arasındaki söz düellosu hararetli bir şekilde devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasimi Pompeo'ya "ikiyüzlü ve ahmakça" derken ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, kişisel hesabında İran'ın Avrupa'da terör saldırıları planladığını yazdı.

Haber Merkezi AA Diğer
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran destekli terörizmden muaf olmadığını söyledi.

Pompeo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İranlı bir "diplomatın" bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Viyana'da suçlandığını hatırlatarak, "Avrupa, İran destekli terörizmden muaf değil. Rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken, Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Dişişleri bakanı ayrıca İran rejiminin, kendi halkı, dünya ve Avrupa üzerinde iz bıraktığı, İran'ın kötü niyetli rejimi hakkındaki gerçeklerle yüzleşme zamanı olduğu yorumunu yaptı.

Pompeo dün California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde "İranlıların sesine destek" başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etmiş, burada yaptığı konuşmada İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanının açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtmişti.

Ruhani ve Zarif'e: Cilalanmış paravan kişiler

Pompeo İran'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de 'Ayetullahların uluslararası sahtekarlığındaki cilalanmış paravan kişiler' olduğunu savundu.

İran'ın üst düzey yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu savundu.

Pompeo, "Çoğu kişi bilmez ama Ayetullah Hamaney'in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıtdışı yatırım fonu var. Bu varlık vergilendirilmiyor" dedi.

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