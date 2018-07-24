Pompeo: İran Avrupa'da terör saldırıları planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran destekli terörizmden muaf olmadığını söyledi.

Pompeo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İranlı bir "diplomatın" bu ay Fransa'da bombalı saldırı planıyla bağlantılı olarak Viyana'da suçlandığını hatırlatarak, "Avrupa, İran destekli terörizmden muaf değil. Rejim bir taraftan Avrupa'yı İran anlaşmasında kalmaya ikna etmeye çalışırken, Avrupa'da terörist saldırılar planlıyor." ifadelerini kullandı.

Europe isn't immune to Iran-backed terrorism. This month, an Iranian “diplomat” in Vienna was charged in connection with a plot to bomb a rally in France. At the same time the regime is trying to convince Europe to stay in the #IranDeal, it's plotting terrorist attacks in Europe. pic.twitter.com/fqde9xzJj4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 Temmuz 2018

ABD Dişişleri bakanı ayrıca İran rejiminin, kendi halkı, dünya ve Avrupa üzerinde iz bıraktığı, İran'ın kötü niyetli rejimi hakkındaki gerçeklerle yüzleşme zamanı olduğu yorumunu yaptı.

Pompeo dün California eyaletindeki Ronald Reagan Kütüphanesi ve Halkla İlişkiler Merkezi'nde "İranlıların sesine destek" başlıklı bir panelde ABD'de yaşayan İranlılara hitap etmiş, burada yaptığı konuşmada İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanının açıklamalarının "ikiyüzlü ve ahmakça" olduğunu belirtmişti.

Ruhani ve Zarif'e: Cilalanmış paravan kişiler

Pompeo İran'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de 'Ayetullahların uluslararası sahtekarlığındaki cilalanmış paravan kişiler' olduğunu savundu.

İran'ın üst düzey yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu savundu.

Pompeo, "Çoğu kişi bilmez ama Ayetullah Hamaney'in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıtdışı yatırım fonu var. Bu varlık vergilendirilmiyor" dedi.

DÜNYA Pompeo İran yönetimini 'mafyaya' benzetti