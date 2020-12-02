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AMERİKA

Pompeo'dan NATO'ya çağrı: Çin tehdidine karşı iş birliği yapalım

Pompeo'dan NATO'ya çağrı: Çin tehdidine karşı iş birliği yapalım

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Çin'in NATO menfaatlerini tehdit ettiğine vurgu yaparak ittifaka "Çin'e karşı iş birliği" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen online NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı aktarıldı.

  • Açıklamada, "İttifak liderleri ile yapılan verimli bir görüşmede, Bakan Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin İttifakın güvenlik menfaatleri için teşkil ettiği tehdide vurgu yaptı ve Çin Komünist Partisi'nin kötü niyetli faaliyetlerine karşı daha fazla iş birliği çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, bakanların Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile Karadeniz'in güvenliği konusunda konuştukları belirtilirken, Rusya, nükleer silah kontrolü, NATO'nun 2030'daki durumu gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

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