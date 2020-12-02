Pompeo'dan NATO'ya çağrı: Çin tehdidine karşı iş birliği yapalım

Brezilya'da savaş gibi soygun: Hırsızlar polisle çatıştı, şehri kuşattı

Brezilya'nın Cameta kentinden bir banka şubesine uzun namlulu silahlarla giren saldırganlar bir kişiyi öldürürken, bir kişiyi de yaraladı. Bankadan kaçmayı başaran soyguncular daha sonra polis ile çatışarak izlerini kaybettirdi.