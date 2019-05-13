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Dünya Poroşenko hakkında soruşturma başlatıldı
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ASYA

​Ukrayna devlet başkanı hakkında soruşturma

Poroşenko hakkında soruşturma başlatıldı

Ukrayna Başsavcılığı, Devlet Başkanı Poroşenko hakkında soruşturma başlattı. Poroşenko'nun, 2016'da devlet kontrolünde olan ülkenin en büyük bankası Privatbank ile ilgili yürütülen dava sürecinde hakimlere baskı yaptığı iddiasının incelendiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko.

Kiev Bölge İdare Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

  • Açıklamada Poroşenko’nun, 2016 yılında devlet kontrolüne geçen ülkenin en büyük bankası Privatbank ile ilgili yürütülen dava sürecinde hakimlere baskı uyguladığı iddiasının incelendiği belirtildi.

Ukrayna’da devlet, ülkenin en zengin isimlerinden İgor Kolomoyskiy’nin sahibi olduğu Privatbank’a 2016 yılında el koymuştu.

Ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kolomoyskiy, geçen ay Privatbank'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Zelenskiy’nin önümüzdeki haftalarda yapılacak yemin töreninde devlet başkanlığı görevini Poroşenko’dan devralması bekleniyor.

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