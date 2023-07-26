Portekiz'de de alevler yükseldi

Türkiye, Cezayir, İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan sonra yangınlar Portekiz’e de sıçradı.

Ülkenin turizm cenneti olarak da bilin Cascais yakınlarındaki ulusal parkta çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına en az 600 itfaiye eri ile müdahale ederken çalışmalara 189 araç katılıyor. Şiddetli rüzgârlar nedeniyle yangını söndürme çalışmalarında zorluklar ve aksamalar yaşanırken bazı noktalardaki bölge sakinleri de çareyi yangınlara kendileri müdahale etmekte buldu.

Öte yandan yangınlar nedeniyle herhangi bir hasarın oluşmadığını söyleyen Portekizli yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığını söyledi.