Prens Harry son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri unvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar. Dük ve Düşes geçen yılın ocak ayında "üst düzey" Kraliyet ailesi üyesi olmak istemediklerini ve mali olarak bağımsız olabilmek için çalışacaklarını açıklamışlardı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin üyesi olarak kendilerine daha önce temsil görevi verilmiş kurumları destekleyeceklerini söylemişlerdi.

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İngiltere'den kaçıp Kaliforniya'ya taşınmışlardı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Harry ile Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı. Çiftin ayrılma kararını iletmelerinin ardından, 1 senelik 'deneme sürecinin' sonunda kesin kararlarını Kraliçe Elizabeth'e iletmeleri istenmişti.

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