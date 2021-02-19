Dünya Prens Harry son noktayı koydu Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar
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Prens Harry son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklandı.

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Prens Harry ve Meghan Markle
Prens Harry ve Meghan Markle

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri unvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar. Dük ve Düşes geçen yılın ocak ayında "üst düzey" Kraliyet ailesi üyesi olmak istemediklerini ve mali olarak bağımsız olabilmek için çalışacaklarını açıklamışlardı.

  • Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin üyesi olarak kendilerine daha önce temsil görevi verilmiş kurumları destekleyeceklerini söylemişlerdi.

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İngiltere'den kaçıp Kaliforniya'ya taşınmışlardı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Harry ile Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı. Çiftin ayrılma kararını iletmelerinin ardından, 1 senelik 'deneme sürecinin' sonunda kesin kararlarını Kraliçe Elizabeth'e iletmeleri istenmişti.

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Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
FOTOĞRAF 7
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
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Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti.
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93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı.
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Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
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The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.
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Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti.
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Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı.
Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.


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