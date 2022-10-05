​Prens Kral’ın ev sahibi oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Cornwall Dükü unvanıyla Prens William, babasının, yani Kral 3. Charles’ın ev sahibi oldu. Kraliçe’nin tahtını devralan Kral 3. Charles, 73 yıl boyunca taşıdığı Galler Prensi ve Cornwall Dükü unvanlarını oğlu Prens William’a devretti. William, babaannesinin ölümüyle Galler Prensi, eşi Kate Middleton da Galler Prensesi oldu. Çift aynı zamanda Cornwall Dükü ve Düşesi unvanlarını aldı. Prens William, babası Charles’tan devraldığı Cornwall Dükü unvanı ve kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek.

Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün sahibi oldu. Bunun sonucu olarak da babası Kral

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3. Charles’ın ev sahibi konumuna geldi. Babasının en sevdiği evlerden biri olan Highgrove House’un yeni sahibi olan Cornwall Dükü, bu evden yılda yüz binlerce sterlin kira alacak. Ancak William, mülkleri kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.