Prens, Prensi’nden vazgeçmedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte baş şüpheliler arasında yer alan Suud el-Kahtani’nin hala Riyad’da etkin konumda olduğu belirtildi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Suud el-Kahtani’den hesap sorulmasını istediğini, ancak Riyad’ın ısrarla bu talebi geri çevirdiğini yazdı. Gazetenin ABD’li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelilerinden biri olarak görülen ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı olan Kahtani’den hesap sorulması için kapalı kapılar ardında Suudi Arabistan’a baskı yapıyor ancak Riyad yönetimi bu konuda ayak diriyor.

DOKUNULMAZLIK

Habere göre ABD’li bir yetkili, Kahtani’nin hala bin Selman’a el altından danışmanlık yaptığını belirtirken, Suudi bir yetkili de “Bin Selman hala tavsiye için Kahtani’ye gidiyor ve yakınındakilere Kahtani’nin hala kendisinin danışmanı olduğunu söylüyor” ifadesini kullandı. Prens bin Selman’ın, Kahtani’yi koruyup kollamaya devam ettiğini vurgulayan yetkili, “Muhammed bin Selman için Kahtani kendi mahkemesinin bel kemiği ve Muhammed, Kahtani’ye ona dokunulmayacağına ve Kaşıkçı cinayetinin etkisi söndüğünde mahkemedeki görevine geri döneceğine dair teminat verdi” bilgisini paylaştı.

BAE’YE DE GİDİYOR

Gazetenin görüşlerine başvurduğu diğer Suudi yetkililer de, Kahtani’nin hakkında seyahat yasağı olmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye gittiğini ifade etti. Kahtani’nin Abu Dabi’de kimlerle görüştüğüne dair bilgi verilmezken, Muhammed bin Selman ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki iletişimi sağladığı düşünülüyor. Haberde, ABD’nin, Kahtani’nin muhalifleri izlemek için kurduğu medya merkezinin kapatılmasını da istediği ancak Riyad yönetiminin buna da karşı çıktığı kaydedildi.

İdamla yargılanan 5 isim



Habere göre iki Suudi yetkili, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan’da idamla yargılanan 5 kişinin, bin Selman’a yakın isimler olan General Ahmed Al-Assiri, Maher Mutreb, Salah al-Tubaigy, Mustafa Medeni ve Thaar Ghaleb al-Harbi olduğunu bildirdi. Söz konusu 5 kişi, Kaşıkçı cinayeti için İstanbul’a gelen isimler arasında anılıyordu. Mahir Mutrib’in İstanbul’a gelen ekibin sorumlusu olduğu da belirtiliyordu. Prens bin Selman’a en yakın isimlerden biri olarak görülen Assiri, Suudi istihbarat teşkilatında üst düzeyde görev yapıyor, Kaşıçı cinayetini işleyen “Kaplan takımının” kurucusu olduğu ifade ediliyordu. 57 yaşındaki Mustafa el Medeni, Kaşıkçı’nın dublörü olarak kullanıldı. Thaar Ghaleb al-Harbi üst düzey bir teğmen ve Salah al-Tubaigy de bir otopsi uzmanıydı.