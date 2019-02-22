Daha önce uğradığı iki ülkede 120 milyar dolarlık anlaşmalara imza atan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Asya turunun son durağı Çin'de.

Başkent Pekin'e dün inen Selman, bugün ünlü Çin Seddi'ni ziyaret etti.

Çin'in Suudi Arabistan büyükelçisi Li Huaxin, Veliaht Prens'e Çin Seddi'ni gezdiren isimdi.

Prens, tarihi duvarı adımlarken foto muhabirleri deklanşöre basmak için yarıştı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Suudi Veliaht Prens'in ilk olarak Çin Başkan Yardımcısı ile buluştuğunu bildiriyor.

Reuters'a konuşan bir Çinli yetkili ise, Pekin yönetiminin Suudi Arabistan'la muazzam bir ekonomik potansiyel gördüğünü söyledi.

Çin ayrıca, Riyad yönetimiyle daha fazla yüksek teknoloji işbirliği istiyor.

Reuters Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Li Huaxin de Prens Selman'a eşlik etti.

Prens'in devasa heyetinde, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco şirketinin yöneticileri de var.

Ziyarette, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning bölgesinde savunma şirketi Norinco ile ortaklaşa bir petrokimya projesi ve rafineri inşaatı için anlaşmaya varılması bekleniyor.

Üç yıl öncesine kadar Çin'in petrol ithalatında en büyük ortağı Suudi Arabistan'dı. Ancak Rusya, son 3 yıldır Çin'e en fazla petrol ithal eden ülke oldu.

Selman, Çin'den önce bugünlerde büyük gerilim yaşayan Pakistan ve Hindistan'a gitti.

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Reuters Prens Selman Çin Seddi'ne çıktı.

Ekonomik darboğazla boğuşan Pakistan'la Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmaların hacmi 20 milyar dolar.

Hindistan'da ise, anlaşmalar beşe katlandı ve taraflar 100 milyar doları aşan imzalar attı.

Reuters Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Li Huaxin de Prens Selman'a eşlik etti.

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesi ve Yemen iç savaşı nedeniyle zor günler geçiren Veliaht Prens Selman, Asya turuyla yüzünü doğuya döndü.

Uzmanlar, Batılı ülkelerin mesafeli durduğu Prens'in Asya'ya hala dostları olduğunu kanıtlamak istediğini belirtiyor.

Singapur'daki Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden James Dorsey, "Uluslararası alanda dışlanmadığını kanıtlamak istiyor. Bu ziyaretler, hâlâ uluslararası alana erişimi olduğunu kanıtlama meselesi" diyor.