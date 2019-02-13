Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlıları arasında yer alan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, devam eden inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıktı.

Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı. Prens'in ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirdi.

Prens Selman, geleneksel Kabe temizliğine katıldı

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kabe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi.

OYNAT 00:36 Prens Selman Kabe'nin üstüne çıktı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 600 korumayla Kabe'yi ziyaret etti. Selman'ın üst düzey ziyareti sırasında Prens, Kabe'nin çatısına çıktı. Pek çok Müslümanın ibadetine engel olan olay, tepki topladı.





Ülkedeki tüm kontrolü ele aldığı günden bu yana modernizasyon çalışmalarına devam eden ve ülke tarihinde görülmemiş kararları hayata geçiren İbn Selman'ın inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıkması tepkilere neden oldu.

Prens Hacerul Esved'i öptü

Tavaf alanına büyük bir koruma ordusu ile gelen ve bir süreliğine Müslümanların ibadetlerine engel olan Muhammed bin Selman'ın bölgede çok sayıda yüksek nokta olmasına rağmen neden Kabe'nin üstüne çıktığı belirlenemedi.

Prens Selman, Kabe'de incelemelerde bulundu.