Prens'in babası açlık grevinde

Kral Selman’ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal’in, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi’nde tedavi altında tutulduğu belirtildi. Prens Talal’a geçtiğimiz günlerde bir besleme tüpünün takıldığı ancak prensin durumunun oldukça güçsüz halde olduğu kaydedildi. Veliaht Prens Muhammed, yürüttüğü tutuklama dalgasında aralarında Prens Talal’in oğlunun da bulunduğu yüzlerce prens, işadamı ve eski bakanı tutuklatmıştı.

Velid bin Talal

Suudi Arabistan yönetimi Velid bin Talal’ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar fidye istemişti. Ritz Carlton otelinde gözetim altında tutulan Prens bin Talal’ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre bin Talal 18 milyar doları aşkın servete sahip.

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