Prigojin'in ölümünün ardından sır perdesi aralanıyor: 'Cesetlerde el bombası parçaları çıktı'

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.
Rusya’nın Avrupa’ya TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden sevkiyatı sürdürdüğünü belirten Putin, “Görünüşe bakılırsa Ukraynalı terörist gruplar bu hatta zarar vermek istiyorlar.” dedi.
Putin, Rus savaş gemilerinin Karadeniz’in altındaki boru hattı sistemlerini koruduğunu vurgulayarak, “Ancak Ukrayna insansız deniz araçlarıyla hatlara saldırmaya çalışıyorlar ve bu saldırlar İngilizce konuşan uzmanların katılımıyla hazırlanıyor. Bunu dinlediğimiz konuşmalarda duyuyoruz. Bundan istediğiniz çıkarımı yapabilirsiniz.” diye konuştu.
Putin: Düşen uçaktakilere uyuşturucu analizi yapılmalıydı
Putin, 23 Ağustos’ta Rusya’nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu Prigojin’le birlikte toplam 10 kişinin öldüğü olaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.
“Wagner’den birkaç bin savaşçı Rus ordusuna katıldı”
Putin, Rusya’da özel askeri şirketlerin bulunmadığını belirterek, “Özel askeri şirket, basının verdiği bir unvandı. Rusya'da özel askeri şirketlere ilişkin bir yasa bulunmadığından özel askeri şirketler de bulunmamaktadır. Biz böyle şirketlere sahip değiliz ve hiçbir zaman da sahip olmadık.” ifadelerini kullandı.