Provokatörler yine iş başında

Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile Aalborg şehrinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar düzenlendi. Ülkede İslam karşıtı ve ırkçı “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” isimli grubun üyeleri, Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran’ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

Grup, daha sonra Aalborg şehrinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenledi, İslam karşıtı sloganlar attı. Provokasyonlarını polis eşliğinde gerçekleştiren grup üyeleri, burada Müslüman bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından polis, kadını olay yerinden uzaklaştırdı. Grup, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Facebook, grubun bazı videolarına kısıtlama getirmişti. İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.