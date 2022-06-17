Putin: ABD ve Avrupa Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın gündemindeki gıda krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıda krizinin hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız" dedi.

"Afrika'ya gıda yardımı yapacağız"

Vladimir Putin, Afrika'ya gıda yardımı konusunda "Gıda tedariki konusunda diyaloğa hazırız. Orta Doğu ve Afrika'ya gıda yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor"

ABD ve Avrupa'nın Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ettiğini belirten Rusya Devlet Başkanı, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor." dedi.

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"Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti"

Ekonomi Forumu'nda konuşma yapan Vladimir Putin "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti. Kendi nüfuslarına zarar veriyorlar. AB, Rusya'ya yaptırımları nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybetti. Batı'nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti fakat başarısız oldu." açıklamasını yaptı.