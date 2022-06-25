Putin: ABD'nin Avrupa’da 200 adet taktik nükleer silahı var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Konstantinovsky Sarayı’nda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ağırladı.

Putin ile Lukaşenko arasındaki görüşmede 2 ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Birlik Devletler konusu da ele alınırken, Putin, imzalanan anlaşmanın şu ana kadar eksiksiz olarak uygulandığına dikkat çekti.

Putin, savunma alanında Belarus ile Rusya savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının bir araya gelerek çalışma yapmasını önererek, "Savunma bakanlarını ve genelkurmay başkanlarının tüm detaylar üzerinde çalışma yapması için ortak çalışma yapmasını teklif ediyorum. Sizinle anlaştığımız gibi gündeme getirdiğiniz konuyla ilgili bir karar aldık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Belarus’a, İskender-M taktik füze sistemlerini nakledeceğiz. Füzeler hem konvansiyonel hem nükleer versiyonlarda. Füzeler bilindiği gibi hem balistik hem de seyir füzesi olarak kullanılabiliyor" dedi.

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Putin ayrıca Belarus Hava Kuvvetleri’nin elindeki Su-25 savaş uçaklarının Rusya’daki fabrikalarında modernize edilmesini de önerdi.

FOTOĞRAF 6 Vadim Zimin, Putin'e her zaman eşlik ederek nükleer evrak çantasını taşıyordu. Zimin Vladimir Putin'in altında albay rolüne yükselerek görevine devam etti. Zimin'in genellikle görev tanımı belirsiz olduğu için fotoğrafının çok bulunmadığı söyleniyor. Zimin'in nükleer evrak taşıma görevini eski Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin'den aldığı belirtildi. 53 yaşındaki emekli albay Vadim Zimin, Moskova'daki evinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda vurularak ağır yaralandı ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Putin'in nükleer evrak çantasını taşıyordu: Evinde vurulmuş halde bulundu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer evrak çantasını taşıyan Emekli albay Vadim Zimin, Moskova bölgesinde Krasnogorsk'taki dairesinde vurulmuş halde bulundu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

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"Litvanya’nın kararı savaş ilanına benziyor"

Putin ve Lukaşenko toplantıda Litvanya’nın, Kaliningrad’dan, Rusya topraklarına demiryolu şebekesine kısıtlama getirmesi konusunu da ele aldı. Basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Lukaşenko, "Bu bir savaş ilanına benziyor. Modern dünyada kabul edilemez. Komşularımızın izlediği politikalardan dolayı çok stresliyiz. Genel olarak Polonya ve Litvanya öncülüğünde bir çatışma politikası yürütülüyor. Özellikle Ukrayna’da bunlardan yeterince var. Bu restleşmeye neden ihtiyaç duyuyorlar bilmiyorum. Ancak itici, iğrenç ve agresif bir politika izledikleri kesin. Bu konuyu Belarus, Rusya kadar anavatanımızı korumak için en ciddi silahların kullanımına bile her şeye hazır olabilmemiz için gündeme getiriyorum. Bu bizim acil sorunumuzdur" şeklinde konuştu.

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"ABD, Avrupa’da, 200 adet taktik nükleer silahını barındırıyor"

Batı ülkeleri ile yaşanan sorunların yanı sıra ABD’nin, Avrupa’daki silah yatırımlarına dikkat çeken Putin, ABD nükleer silahlarının Avrupa’da bulunduğuna dikkat çekerek, "ABD’lilerin, Kuzey Atlantik bloğunun (NATO) altı Avrupa üye ülkesinde depolanmış 200 taktik nükleer silahı var ve sadece ABD’lilerin değil bu ülkelerden de 257 uçak da muhtemel kullanımları için hazırlandı. Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

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