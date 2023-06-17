Putin duyurdu: İlk nükleer başlıklar Belarus'a teslim edildi

ABD'li ekonomist Michael Hudson katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Amerika’nın istediği kadar dolar basabileceğini söyleyen Hudson, ''Amerika'nın borcu dolar cinsinden; istediğimiz kadar basabiliriz. ABD borcunu ödemek zorunda değil. Afrika ise borcunu ödemek için dolar kazanmak zorunda'' ifadelerini kullandı. ABD’li ekonomist, Afrika ve 3. dünya ülkelerine yönelik tehditkar yorumlarda bulundu. Michael Hudson ''Eğer bizim hoşumuza gitmeyen bir şey yaparlarsa onları açlıkla tehdit edebiliriz. Amerikan doları cinsinden borçlandıkları için istedikleri şeyi değil Amerika'nın istediğini üretmek zorundalar. Bugün dünyadaki en şeytani iki örgüt Dünya Bankası ve IMF'dir'' sözlerini sarf etti.