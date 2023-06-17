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Dünya

Putin duyurdu: İlk nükleer başlıklar Belarus'a teslim edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a nükleer başlıkların yerleştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek "İlk nükleer başlıklar Belarus’a teslim edildi" dedi.

17:46 . 17/06/2023 Cumartesi
IHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Belarus’a konuşlandırılması planlanan nükleer silahlara yönelik açıklamalarda bulundu.


"Yıl sonuna kadar bu işi tamamlayacağız"

Rusya ile Belarus arasındaki
"Birlik Devleti" antlaşmasına işaret eden Putin, bu anlaşma çerçevesinde Belarus’a nükleer başlıkların yerleştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi anlaşma kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer taktik silahların Belarus’a sevk edilmesini istişare ediyoruz. İlk nükleer başlıklar Belarus topraklarına teslim edildi. Bu ilk adımdı. Yıl sonuna kadar bu işi tamamlayacağız
" dedi.

Batılı ülkelerin ve NATO’nun kendilerine karşı nükleer tehdit oluşturduğunu belirten Putin, bu sayede Rusya ve Belarus’un caydırıcı bir hamlede bulunduğunu ekleyerek, "
Bizi stratejik yenilgiye uğratmayı amaçlayan herkes bu durumu göz önünde bulundursun"
ifadelerini kullandı. Putin
, "Dünyada ilk stratejik silahları kullanan ülke, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atan Amerika Birleşik Devletleri’ydi"
diyerek sözlerini tamamladı.


ABD'li ekonomistten hadsiz açıklama: Afrika borcunu ödemek zorunda ama biz mecbur değiliz
ABD'li ekonomistten hadsiz açıklama: Afrika borcunu ödemek zorunda ama biz mecbur değiliz

ABD'li ekonomist Michael Hudson katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Amerika’nın istediği kadar dolar basabileceğini söyleyen Hudson, ''Amerika'nın borcu dolar cinsinden; istediğimiz kadar basabiliriz. ABD borcunu ödemek zorunda değil. Afrika ise borcunu ödemek için dolar kazanmak zorunda'' ifadelerini kullandı. ABD’li ekonomist, Afrika ve 3. dünya ülkelerine yönelik tehditkar yorumlarda bulundu. Michael Hudson ''Eğer bizim hoşumuza gitmeyen bir şey yaparlarsa onları açlıkla tehdit edebiliriz. Amerikan doları cinsinden borçlandıkları için istedikleri şeyi değil Amerika'nın istediğini üretmek zorundalar. Bugün dünyadaki en şeytani iki örgüt Dünya Bankası ve IMF'dir'' sözlerini sarf etti.

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İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: 'PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz'

NATO'ya girmek adına Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen teröre kucak açmaktan geri durmayan İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyledi. Türkiye ile hedeflerinin aynı olduğunu, terörle mücadele etmek olduğunu ifade eden Billström, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ilişkin sorulan soruya ise ülkesinin AB'nin suçluları iade mevzuatı çerçevesinde iadeler gerçekleştirdiğini ve iade kararlarını yargının bağımsız şekilde aldığını savunarak kaçamak cevap verdi.


#Belarus
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