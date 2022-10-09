Dünya Putin duyurdu Kerç Köprüsünü Ukrayna patlattı
AVRUPA

Putin duyurdu: Kerç Köprüsü'nü Ukrayna patlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti. Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putin duyurdu: Kerç Köprüsünü Ukrayna patlattı
Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti.

Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir araya geldi.

  • Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde dün meydana gelen patlamaya değinen Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin de patlamayla ilgili terör suçundan dava açıldığı bilgisini paylaşarak, "Bu, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilerle doğrulandı." diye konuştu.

Bastrıkin, Rus ve yabancı uyruklu vatandaşların, patlamanın gerçekleştirilmesi konusunda Ukrayna istihbaratına yardımcı olduğunu ifade etti.

Olay

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Putin'den ilk hamle geldi: 'Kerç Boğazı' kararnamesi imzalandı
DÜNYA
Putin'den ilk hamle geldi: 'Kerç Boğazı' kararnamesi imzalandı

Kerç Köprüsü'nün stratejik önemi nedir?
ÖZGÜN
Kerç Köprüsü'nün stratejik önemi nedir?

Rusya'dan Kerç Köprüsü açıklaması
DÜNYA
Rusya'dan Kerç Köprüsü açıklaması

Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan
DÜNYA
Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama
DÜNYA
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama
Kadıköyde gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
Helal olsun size: Dünya Kupası korkusuzların

Helal olsun size:
Dünya Kupası korkusuzların

​Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da kupanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ampute Futbol Milli Takımının dünya şampiyonluğunu değerlendirdi: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz

Avrupa'dan kopmak üzere

Avrupa'dan kopmak üzere

Yıllık 40M€ önerip, transfer hakkı tanıdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj.

Asgari ücrette aralık ayını işaret etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz' demişti.

​EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.

Onur Şener cinayeti açıklaması: 'Olayı istismar etmek ne ahlaki, ne de insanidir' diyerek tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.