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Dünya Putin ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı
AVRUPA

Putin ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya’ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararnameye daha imza attı.

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Haber Merkezi İHA
Putin ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı ​
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin’de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu’nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.

Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.

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