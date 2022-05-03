Putin ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya’ya yaptırım uygulaması üzerine Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararnameye daha imza attı.

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