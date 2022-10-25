Putin Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Rusya'ya davet etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya göre Moskova, "Batı'nın açıkça Ukrayna'da test edilen çatışma planlarını aktarmaya çalıştığı" bölgedeki "endişe verici eğilimler" konusunda endişeli.

Zaharova bir açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı bir sonraki üçlü zirve için Rusya'ya davet etti'' ifadelerini kullandı.

MEHR Haber Ajansı'na göre Zaharova, Ermenistan ile Azerbaycan arasında on yıllardır süren çatışmayı sona erdirme süreci hakkında yorum yaparken, Batı'yı "duygusuz ve saldırgan" bir yaklaşım izlemekle suçladı.

''Hedefleri dengeli çözümler aramak değil''

Zaharova, “Washington ve Brüksel'in gerçek hedefleri hiçbir şekilde bir uzlaşma veya dengeli çözümler aramak değil, kendi kendini terfi ettirmek ve Rusya'yı Güney Kafkasya'dan çıkarmak” dedi.

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Aynı yaklaşımın, "Dış güçlerin Moskova ile Erivan arasında düşmanlık yaratmaya yönelik girişimleri" ve "Rusya'nın bölgedeki politikasını itibarsızlaştırma" çabalarında da görülebileceğini sözlerine ekledi.

Zaharova, bu "dış güçlerin" Rus barış güçlerinin Erivan ve Bakü arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan Karabağ'dan çekilmesini sağlamaya yönelik girişimlerinin "tam olarak Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor" dedi.

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