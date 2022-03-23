Dünya Putin G20 Zirvesine katılmayı planlıyor
ASYA

Putin G20 Zirvesi’ne katılmayı planlıyor

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Putin G20 Zirvesi’ne katılmayı planlıyor: G20 Zirvesi nedir? G20 zirvesinde hangi ülkeler var?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını duyurdu.

Açıklama, bazı üyeler tarafından ülkenin gruptan çıkarılması yönündeki çağrılarının ardından geldi.

Büyükelçi Lyudmila Vorobyova düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı sınır dışı etmeye çalışıyor. Batı'nın tepkisi kesinlikle orantısız" dedi.

  • Reuters'in haberine göre, ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'yı G20'den dışlamak için bir hamle yapmayı düşündüğü açıklanmıştı.

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G20 Zirvesi nedir?

Yirmilik Grup anlamına gelen "Group of Twenty" 1999 yılında, dönemin G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının kararıyla kuruldu.

G20'nin kurulmasındaki amaç gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirerek, dünyanın ekonomik sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmekti.

G20 ilk kurulduğu yıllarda sadece bakanların toplandığı bir zirve olsa da, 2008'deki dünya krizi sonrasında bu toplantıya en üst düzeyde katılım yapılması kararlaştırıldı.

Bu tarihten itibaren her yıl dünyanın en büyük devletlerinin liderleri toplanarak, dünya ekonomisinin yanında, ticareti ve gelişimini de şekillendiriyor.

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G20 üye ülkeleri hangileri?

G20 üyeleri arasında 19 ülke ve Avrupa Birliği bulunuyor.

Üyeler arasında G7'yi oluşturan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık bulunuyor.

Bunların haricindeki zirvede bulunan diğer ülkeler ise Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye.

  • Ev sahibi ülke, G20 üyelerinin haricinde istediği ülkeleri de toplantıya çağırabiliyor.

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