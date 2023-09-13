Putin ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un: Tüm kararlarını destekleyeceğiz

Kim Jong-un Rusya'da Putin ile bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kim Jong-Un, Putin’e Rusya’nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti.
"İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz"
Füze denemesi yapıldı
Japonya hükümeti, Kim ve Putin zirvesi öncesi Kuzey Kore’nin yerel saatle 11.55 dolaylarında Japon Denizi istikametine 2 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtilirken, ilk belirlemelere göre bölgedeki uçak ve gemilerde hasar meydana gelmediği öğrenildi. Gelişmenin ardından başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturan Japonya hükümeti, Kuzey Kore’yi diplomatik yollarla protesto etti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili bakanlara bilgi toplama ve analiz faaliyetlerini sürdürme ve halka en kısa sürede doğru bilgi sağlama talimatı verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın son denemesini doğrulayarak füzelerin Sunan bölgesinden ateşlendiğini duyurdu. Füzelerin kısa menzilli balistik füze olduğu açıklandı.