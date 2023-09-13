|
Dünya

Putin ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un: Tüm kararlarını destekleyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Putin’in tüm kararlarını destekleyeceklerini söyleyen Kim Jong-Un, "Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

11:18 . 13/09/2023 Çarşamba
IHA
Kim Jong-un Rusya'da Putin ile bir araya geldi

Kim Jong-un Rusya'da Putin ile bir araya geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kim Jong-Un, Putin’e Rusya’nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

"İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz"

Rusya’nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin konuşan Kim,
“Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin’in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız”
ifadelerini kullandı. Kim, ayrıca Rusya ile ilişkilerin öncelik haline getirileceğini söyledi.

Füze denemesi yapıldı

Japonya hükümeti, Kim ve Putin zirvesi öncesi Kuzey Kore’nin yerel saatle 11.55 dolaylarında Japon Denizi istikametine 2 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtilirken, ilk belirlemelere göre bölgedeki uçak ve gemilerde hasar meydana gelmediği öğrenildi. Gelişmenin ardından başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturan Japonya hükümeti, Kuzey Kore’yi diplomatik yollarla protesto etti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili bakanlara bilgi toplama ve analiz faaliyetlerini sürdürme ve halka en kısa sürede doğru bilgi sağlama talimatı verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın son denemesini doğrulayarak füzelerin Sunan bölgesinden ateşlendiğini duyurdu. Füzelerin kısa menzilli balistik füze olduğu açıklandı.



#Kuzey Kore
#Rusya
#Putin
#Kim Jong-Un
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple Watch 9 - Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri