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Dünya

Putin Kırgızistan'a gidiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Muratbek Azımbakiyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

10:52 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Azımbakiyev, yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin 12 Ekim'de düzenleneceğini belirterek Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Putin'in ikili ve çok taraflı gündem ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konuları müzakere edeceğini ifade etti.

Muratbek Azımbakiyev, Putin'in ülkedeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Hava Üssü'nün (Rus askeri hava üssü) açılışının 20. yılına ithaf edilen kutlama programına katılmasının planlandığını kaydetti.

Kırgızistan BDT liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

Azımbakiyev, Kırgızistan'ın dönem başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi'ne 13 Ekim'de ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Zirveye, BDT'ye üye ülke liderlerinin katılmasının beklendiğini belirten Azımbakiyev,
"Zirvede, BDT üyesi devletler arasında ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan önemli kararlar alınacak"
ifadesini kullandı.
  • BDT; Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus'tan oluşuyor.




#Vladimir Putin
#Kırgızistan
#Muratbek Azımbakiyev
#BDT Liderler Zirvesi
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