Putin Kırgızistan'a gidiyor

Azımbakiyev, yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin 12 Ekim'de düzenleneceğini belirterek Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Putin'in ikili ve çok taraflı gündem ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konuları müzakere edeceğini ifade etti.