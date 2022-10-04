Dünya Putin Kıyamet Silahını masaya sürdü Atom bombasından 130 kat daha güçlü
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Putin 'Kıyamet Silahı'nı masaya sürdü: Atom bombasından 130 kat daha güçlü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kıyamet Silahı" olarak bilinen Posedion'u test etmesi için dev nükleer denizaltı Belgorod'u ülkesinin kuzeydoğusunda yer alan Kara Denizi'ne konuşlandırdığı ifade edildi. İki megatonluk bir kuvvetle bir nükleer savaş başlığı patlatmadan önce su altında 6 bin mil seyahat edebiliyor. Bu da Hiroşima'ya atılan atom bombasından 130 katından fazla bir güç demek.

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Haber Merkezi Diğer
Putin Kıyamet Silahını masaya sürdü: Atom bombasından 130 kat daha güçlü
Putin 'Kıyamet Silahı'nı masaya sürdü.

İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer denizaltı Belgorod'u "Kıyamaet Silahı" Poseidon'u test etmesi için Kara Denizi'ne gönderdiğini yazdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, yaklaşık 500 metre büyüklüğünde bir nükleer tsunami yaratabilecek Poseidon'un test edilmesine karşı NATO da alarma geçti. İtalyan basını, NATO'nun müttefiklerini "Kıyamet Silahı"na karşı uyardığını yazdı. Haftasonu İtalyan medyasına sızan bir NATO uyarı notuna göre Kutup Dairesi'ndeki ana üssünde bulunana ve sonrasında gözden kaybolan Belgorod, Poseidon nükleer bombasını test etmek üzere Kuzey buz denizinin Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alan bölgesine doğru (Kara Sea) yola çıkmış olabileceği ifade edildi.

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Belgorod'un taşıdığı "Kıyamet Silahı" Poseidon, kıyı şehirlerini radyasyona maruz bırakmak üzere tasarlanmış yaklaşık 500 metre boyutunda bir nükleer tsunamiyi tetiklemeye yetecek bir güce sahip olmasıyla bilinen bir insansız hava aracı. Poseidon'un patlamadan önce su altında büyük mesafeler kat edebileceği söyleniyor.

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Hiroşima'ya atılan bombadan 130 kat güçlü

Poseidon, Putin tarafından 2018 yılında duyurulan dört yeni nesil silahtan biriydi. Rus medyasına göre, "Kıyamet Silahı"nın burnundaki nükleer savaş başlığını iki megatonluk bir güçle - Hiroşima'ya atılan bombadan 130 kat daha büyük- patlamadan önce su altında 10 bin kilometreye yakın bir mesafe kat edebiliyor.

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