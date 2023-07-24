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Dünya

Putin onayladı: Rusya’da cinsiyet değişikliği yapmak yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliğini engellemek amacıyla çıkarılan yasayı onayladı. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, cinsiyet değişikliği amacıyla ameliyat ya da hormon tedavisi gerçekleştirelemeyecek.

19:07 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Cinsiyet değiştirmiş olanların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Cinsiyet değiştirmiş olanların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Putin’in Aralık 2022’de onayladığı bir başka yasayla, Rusya’da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası da yasaklanmıştı.



#cinsiyet değişikliği
#LGBT
#Rusya
12 dakika önce
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