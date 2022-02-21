Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede artan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın doğusundaki durum nedeniyle endişe duyduklarına işaret eden Peskov, “Durum son derece gergin ve şu ana kadar tansiyonun düştüğüne dair herhangi bir işaret görmüyoruz. Kışkırtmalar, bombardımanlar giderek yoğunlaşıyor ve bu elbette çok derin bir endişeye neden oluyor.” şeklinde konuştu.

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Peskov, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme ihtimalinin bulunduğunu belirterek “Bunu ihtimal dışı görmüyoruz. Gerekirse, iki lider her zaman telefon veya kişisel temaslara karar verebilirler. Bu onların kararı olacak. Bu toplantı devlet başkanlarının uygun görmesi halinde mümkündür.” dedi.

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Putin’in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini bildiren Peskov, “Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği rutin değil, büyük bir toplantı olacak. Putin’in de bu toplantıda konuşması bekleniyor.” diye konuştu.

Peskov, söz konusu toplantının hangi gündemle gerçekleştirileceğine dair detay paylaşmadı.