Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Putin, Rusyanın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi
ASYA

Putin, Rusya'nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine aykırı olduğunu belirterek, hükümetten Rusya’nın DTÖ stratejisini yenilemesini istedi. Rus lider, Batılı ülkelerin yaptırımlar konusunda Rusya’ya yönelik yaklaşımlarının değişmeyeceğini vurguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putin, Rusyanın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi
Putin

Putin, hükümet yetkilileriyle Rus metalürji sanayisine ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin dünya çelik endüstrisinde lider konumda olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus şirketlerine yasadışı yaptırımlar uyguladığını kaydeden Putin, “Bu kısıtlamaların, Avrupalı meslektaşların sürekli olarak bağlılıklarını tekrarladıkları DTÖ prensiplerine aykırı olduğunu vurgulamak istiyorum.” dedi.

Rus hükümetinden, Batılı ülkelerin söz konusu adımlarının meşruiyetine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmalarını talep eden Putin, “Hükümete ayrıca, 1 Haziran’a kadar DTÖ kapsamındaki faaliyetlerimiz için güncel bir strateji hazırlanması talimatı veriyorum.” ifadesini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlar konusunda Rusya’ya yönelik yaklaşımlarının değişmeyeceğini vurgulayarak, Rus metalürji sektörünün de yeni tedarikçiler ve müşteriler bulmak dahil, söz konusu koşullara ilişkin yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Putin'den Rus milyarderlere hisse darbesi: 10 gün içinde son verecekler
EKONOMİ
Putin'den Rus milyarderlere hisse darbesi: 10 gün içinde son verecekler

Putin: Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısız oldu
DÜNYA
Putin: Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısız oldu

Putin: Batılıların ekonomiyi çökertme yaptırımları işe yaramadı
DÜNYA
Putin: Batılıların ekonomiyi çökertme yaptırımları işe yaramadı
Asırlardır su üstünde yaşıyorlar

Asırlardır su üstünde yaşıyorlar

Halkı 'su adamları' olarak anılıyor: İşte nedeni.​
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

İstanbul'un yanı başında korkutan görüntü.
Ayasofyanın imparatorluk kapısındaki tahribat giderildi

Türkiye'de çocuklara en çok konulan isimler belli oldu.

Hayran kaldılar

Hayran kaldılar

​Vanlı imam okuduğu ezanla Arabistan'daki yarışmada finale kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması.

En az 300 yıllık: Bin 737 tanesi belgelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.