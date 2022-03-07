Putin sağ kolunu neden hep geride tutuyor?

Peki Vladimir Putin'in yürüyüşü nasıl? Putin, sol kolu öne doğru asimetrik bir şekilde yürüyor ve sağ kolunu hep geride tutuyor. Sürekli sol kolu önde olan Putin'in bu yürüyüşünün ardındaki sırrı çözmek isteyen analistler, uzun incelemeler sonucunda Vladimir Putin'in, olağandışı yürüyüşünün geçmişte aldığı KGB eğitimiyle bağlantılı olabileceğini düşündü. Portekiz, İtalya ve Hollandalı nörologlar, Putin'in sağ elini geride tutmasının nedenini araştırdılar. Çalışmalar sonucunda iki ihtimal öne çıktı.

Analistlere göre, Putin'in yürürken sağ elini neredeyse sabit tutması ve sol elini daha fazla ileri geri hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilirdi. Ancak Putin'in bilinen bir Parkinson rahatsızlığı yok. Beden dilinde görünür bir farkın olması Putin'le ilgili bedensel bir rahatsızlık fikrini akıllara getirmiş olsa da analistlere göre diğer ihtimal daha güçlü. Bilim insanlarına göre ikinci bir ihtimal daha var. British Medical Journal'de yayınlan araştırmaya göre, Putin Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim sayesinde böyle yürüyordu.

OYNAT 00:39 Yüzlerce Ukraynalı Yahudi 3 uçakla Tel Aviv'e getirildi İsrail yönetiminin Ukrayna'da savaştan kaçan Yahudileri İsrail'e getirmek için başlattığı tahliye operasyonu kapsamında 300 kişilik Yahudi kafilesi Tel Aviv'e geldi.



Ukraynalı Yahudi kafilesini taşıyan 3 uçak, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı ile İsrail Yahudi Ajansının başlattığı tahliyeler kapsamında Tel Aviv'in Ben Gurion Havaalanı'na indi.



Ukrayna Yahudileri İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Temano Sheta, Yahudi Ajansı Başkan Vekili Yael Eckstein ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı. BiP'te paylaş

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SÜREKLİ TETİKTE

Sıkı bir silah eğitimi alan Putin'in zamanla böyle bir alışkanlık kazanmış olması muhtemeldi. Aldıkları eğitim ve yaptıkları hamleler sonucunda Putin'in bir kolunun geride olması aslında sürekli tetikte olduğunu gözler önüne serdi. Analistlerin gözlemlerine göre yürüyüş şekli olarak Putin'e benzerlik gösteren bir isim daha var. Bu isim, Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev. Medvedev de tıpkı Putin gibi sol kolu önde sağ kolu daha geride yürüyor. Ancak araştırmalar Medvedev'in Putin gibi bir KGB geçmişi olmadığı yönünde. Dolayısıyla araştırmacılara ve analistlere göre Medvedev Putin'i yalnızca taklit ediyor!

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Putin'le ilgili dönem dönem gündeme gelen olaylardan biri de tartışmalı botoks iddiaları. Rus liderin yüz yapısını inceleyen doktorlara göre, Putin botoks yaptırmayı seven biri. Manchester'daki Reflect Clinic'ten Doktor Lambe'e göre, Rus liderin yüzünde botoks işlemleri oldukça görünür. 2019'da Sun Online'a konuşan Dr. Lambe Rus liderin botokslarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Süper bir üst göz kaldırma ve büyük olasılıkla bir çene kaldırma görebiliyorum, bu da ona çok daha uyanık ve daha taze bir görünüm kazandırıyor." Doktor Lambe, enjeksiyonların Putin'in duygularını hissetme yeteneğini de uyuşturduğunu iddia etti.

FOTOĞRAF 16 Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı. Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti. Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi. ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti. Her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini bildiren Zelenskiy, \"Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor.\" dedi. Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, \"Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon\" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Rusya şehir savaşlarına hazırlanıyor: Suriyeli savaşçıları Ukrayna için topluyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamasının ardından Rusya'da olası şehir savaşları için harekete geçti. Suriyeli yabancı savaşçılar Ukrayna'ya götürülüyor. BiP'te paylaş

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BOTOKS DEĞİL, IŞIK

Milliyet'in haberine göre, Rus lider Vladimir Putin'in botoks işlemi yaptırmış olabileceğiyle ilgili fikirleri Putin'in sözcüsü tamamen reddetti. Putin'in sözcüsü, incelenen fotoğraf veya görüntülerde ortamın ışığının kötü olabileceğini söyledi ve Putin'in çok yorgun olduğunu, muhtemelen yorgunken çekilmiş görüntülerinin botoks olarak algılanmış olabileceğini düşündüğünü iletti. Ancak Doktor Lambe, tüm bu cevapları güçlü bir şekilde reddederek Rus liderin botoks yaptırdığına emin olduğunu bir kez daha yineledi.

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