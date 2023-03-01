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Dünya

Putin silah anlaşmasına katılımı askıya alan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ile imzalamış olduğu Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (New START) katılımını resmi olarak askıya alan yasayı imzaladı. Yasa, Rusya parlamentosu tarafından kabul edilip nihai onay için Devlet Başkanı Putin'e gönderilmişti.

12:06 . 1/03/2023 Çarşamba
Diğer
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Yasa imzalandıktan hemen sonra yürürlüğe girdi ve Rusya'nın anlaşmaya katılımının devam etmesi kararının devlet başkanı Putin'e ait olduğu bildirildi.


21 Şubat'ta Federal Meclis'e yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Putin, Rusya'nın New START anlaşmasından çekilmek yerine katılımını askıya aldığını söyledi.


Ayrıca, İngiltere ve Fransa'nın da Rusya için tehdit oluşturan nükleer cephaneliklere sahip olması nedeniyle NATO'nun birleşik saldırı potansiyeline dikkat çekti.


Hint Asya Haber Ajansı'na göre bir gün sonra, New START anlaşmasının askıya alınmasına ilişkin bir yasa tasarısı Rusya parlamentosu tarafından oybirliğiyle kabul edildi ve ardından nihai onayı için Putin'e gönderildi.


İki nükleer süper güç arasında yürürlükte kalan son nükleer silah kontrol anlaşması olan New START, 2010 yılında imzalandı ve 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi.


#Putin
#Rusya
#New START Nükleer Anlaşması
#katılım
#askıya alma
1 saat önce
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Putin silah anlaşmasına katılımı askıya alan yasayı imzaladı
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