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Dünya Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü
ORTADOĞU

Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda ele aldı. İkili ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Putin'in, Filistin halkının ramazan ayını kutladığı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Abbas ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Filistin meselesinin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artması bağlamında Orta Doğu meselesinin çözümü istişare edildi. Bunun Filistin ve İsrail arasındaki geniş çaplı çatışmalara dönüşmeyeceği umudu paylaşıldı. Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde, Filistin ve İsrail arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı."

Açıklamada, Putin'in Abbas'a Ukrayna ile yürüttükleri müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İkili ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Putin'in, Filistin halkının ramazan ayını kutladığı aktarıldı.

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