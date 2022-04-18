Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda ele aldı. İkili ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Putin'in, Filistin halkının ramazan ayını kutladığı aktarıldı.

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