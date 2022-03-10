Putin'den ABD'nin son yaptırımına tepki: Yaptıkları yasal değil kendilerini kandırıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 15'inci gününde devam ediyor. Rus güçleri, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı. Sivil can kayıplarının artması nedeniyle uluslararası kamuoyu tarafından yapılan ateşkes çağrıları kısmen karşılık bulsa da cephede çatışmalar sürüyor.

Bugün Türkiye'de Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının görüşmelerinden de 'barış' kararı çıkmadı. İki ülke diplomatları, diplomasi trafiğinin süreceğini duyurdu.

Rusya'nın işgal girişimine en sert geri dönüş ise ABD'den yapılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yaptırımlarla, Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasakladığını duyurmuştu. Biden'a ilk destek ise İngiltere'den gelmiş ve Moskova yönetimine benzer yaptırımlar uygulanmıştı.

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FOTOĞRAF 17 Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, tarımdan ekonomiye birçok sektörü olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Joe Biden’ın geride kalan gün, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları tarihi bir rekor kırdı. Brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde 134 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yaptırımlara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını duyurdu. Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşandı. Son olarak Türkiye’de benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Dün yükselen tansiyon bugün düşünce, brent petrol fiyatlarında da ciddi düşüş yaşandı. Geride kalan gün 134 dolar seviyesini test eden brent petrol, 110 doların da altını gördü. (Kaynak: TradingWiew) Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de bu geceden itibaren uygulanacak motorin ve benzin zammı da geri çekildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali - 10032022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 , Motorinde 2,25 TLLT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.” denildi. BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü. Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor. Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü. Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün itibarıyla durdu. Geride kalan gün ABD'nin Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bugün 110 dolar seviyesinin de altını gördü. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye'de bu geceden itibaren uygulanacağı duyurulan akaryakıt zamları da iptal edildi. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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PUTİN'DEN BATI'YA YAPTIRIM TEPKİSİ: KENDİ HALKLARINI KANDIRIYORLAR

Yaptırımlar sonrası ürün ve hammadde ihracatını yasaklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, sessizliğini bozdu.

Putin, "Batı, kendi yanlışları için Rusya'yı suçlamaya çalışıyor." diyerek ülkelerine uygulanan yaptırımların yasal olmadığını savundu.

Batı'nın kendi halkını kandırdığını söyleyen Putin, "Enerji konusunda yükümlülüklerimize bağlıyız." diye konuştu.

ABD'nin petrol ihracatını yasaklamasına ilişkin de konuşan Putin, "Bu onlara enflasyon olarak yansıyor." dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüşecek

FOTOĞRAF 16 Rusya lideri Vladimir Putin, \"\"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor.\" açıklamasında bulunmuştu. Putin, bu sözlerle ülkedeki zorunlu askerlerin göreve çağrılmayacağını, Ukrayna'da savaşmayacaklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaysa bunun tam tersine işaret etti. Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da olduğu ortaya çıktı. SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ PUTİN'İ YALANDI<br><br>Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi. Ukrayna ordusuna yapılan saldırıların bilançosunu açıklarken, Putin'in açıklamalarına ters düşen ifadeleri kullandı. Konaşenkov, \"Maalesef, Ukrayna topraklarında özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinde zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi. Bu askerlerin neredeyse tamamı Rusya'ya getirildi\" dedi. RUSYA GÜNDEMİNE OTURDU<br><br>Açıklamaların Rusya'da gündeme oturması nedeniyle Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. ERLER GERİ ÇEKİLDİ<br><br> Bir daha böyle bir durumun yaşanmasının engelleneceği dile getirildi. Görev yapan erlerin geri çekildiği açıklandı. PESKOV: PUTİN'İN EMRİNE UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK<br><br>Son açıklamaysa Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Putin'in soruşturma emri verdiğini söyledi. Putin'in erlerin operasyon dışında tutulması yönündeki emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını vurguladığını belirtti. Rus bakanın açıklaması ülkede yankı uyandırdı: Putin'in emrine uymayanlar cezalandırılacak Rusya lideri Putin, Ukrayna harekatında yeterli eğitim almamış zorunlu askerlik yapan erlerin yer almayacağını, profesyonel askerlerin görev yapacağını kaydetmişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Putin'in sözlerini yalanlayarak, "Zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi" açıklamasında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov duruma ilişkin Putin'in soruşturma emri verdiğini, emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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