Dünya Putinden ABDye suçlama Diğer ülkelere sömürgeleri gibi davranıyor
AVRUPA

Putin'den ABD'ye suçlama: Diğer ülkelere sömürgeleri gibi davranıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin "egemenliğini" kaybettiğini ve önümüzdeki yıllarda siyasi kargaşaya hazır olduğunu iddia ederken ABD'yi diğer ülkelere "sömürgeleri" gibi davranmakla suçladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinden ABDye suçlama: Diğer ülkelere sömürgeleri gibi davranıyor
Vladimir Putin, St. Petersburg Dünya Ekonomik Forumunda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması bir siber saldırı nedeniyle ertelendikten sonra St. Petersburg Dünya Ekonomik Forumu'na bir saat geç geldi.

Putin konuşmasında ABD'yi diğer ülkelere "sömürge" muamelesi yapmakla suçladı ve Rus ekonomisine ilişkin karamsar tahminlerin gerçekleşmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da konuşuyor

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Ayrıca Putin, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini kınarken, "Küresel siyasette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Avrupa Birliği ve ABD liderliğindeki Batılı müttefikler, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana modern tarihte herhangi bir ulusun karşılaştığı en ağır ekonomik yaptırımları uyguladılar. Putin, AB'nin yaptırımlar nedeniyle 400 milyar dolardan fazla kaybedebileceğini ve bu yaptırımların onları uygulayanlara geri döneceğini de sözlerine ekledi.

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