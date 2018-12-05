Dünya Putinden ABDye tepki Cevap vereceğiz
ASYA

Putin'den ABD'ye tepki: Cevap vereceğiz

Putin'den ABD'ye tepki: Cevap vereceğiz

ABD'nin aldığı INF kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) Rusya'nın ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Putin, gazetecilerin ABD'nin Rusya'yı INF konusunda suçlaması ile ilgili sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının geciktiğini söyleyen Putin, "İlk önce Amerikan tarafı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı, ardından bunu niçin yapmaları gerektiğine dair gerekçe aramaya başladı. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaşmayı ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir kanıt gösterilmiyor." ifadesini kullandı.

ABD kongresinin INF sonrasına uygun roketleri yapmak için gereken parayı önceden ayırdığını ifade eden Putin, şunları kaydetti:

  • "Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliştiriliyor. Fakat, bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Diğer adım olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette Batı için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dır. Bu böyle değil, biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

/**/
250 kadın idamdan kurtuldu

250 kadın idamdan kurtuldu

​Türkiye'den Irak'a geçip DEAŞ'a katılanlardan geriye insani dram kaldı.
Tek istekleri sıcak bir yuva

​İBB'nin Esenyurt'taki misafirhanesi evsizlerle dolmaya başladı.
SoğukSavaş korkusu

SoğukSavaş korkusu

​ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma Avrupa'yı tedirgin etti.
Sapkınlıktasınır yok!

Sapkınlıktasınır yok!

​FETÖ soruşturmasında dikkat çekici bir itiraf geldi.
Fransa'dayumruklar sıkıldı

Fransa'dayumruklar sıkıldı

​65 bin polise görev çağrısı.
Hesap zamanı

Hesap zamanı

​Belediyenin parasını PKK'ya aktarmışlar.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Türkiye'den izin isteyecek

Türkiye'den izin isteyecek

Pentagon, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermek istiyor.

14 adayı daha açıklayacak

14 adayı daha açıklayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 ilin adayını açıklamıştı.

Deprem kaçınılmaz

Deprem kaçınılmaz

1999 depremini bilen profesörden uyarı: 3 bölgede yaşanacak.

Terörün finanskaynağına darbe

Terörün finanskaynağına darbe

Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'deokullar tatil

Mersin'deokullar tatil

Sağanak alarmı sonrası eğitim-öğretime ara verildi.
Gerekencevabı veririz

Gerekencevabı veririz

Trump'ın Rusya'yı suçlamasının ardından Putin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.