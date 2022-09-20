Dünya Putinden Avrupaya gübre tepkisi Teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir
AVRUPA

Putin'den Avrupa'ya gübre tepkisi: Teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gübresinin yoksul ülkelere sevk edilmek yerine Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki göstererek, "300 bin ton Rus gübresinin, ihtiyaç duyan ülkelere ücretsiz sevk edilmesine yönelik teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Putinden Avrupaya gübre tepkisi: Teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin, başkent Moskova'da Kremlin Sarayı'nda, 24 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu aldığı törende açıklamalarda bulundu.

Uluslararası ilişkilerin kökten bir değişim sürecine girdiğine işaret eden Putin, "Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Semerkant'taki son zirvesi de dünya siyasetinin çok kutuplu bir dünyaya doğru hareketini doğrulamıştır." ifadesini kullandı.

Çok kutuplu dünya düzenine yönelik gelişmelerin, bazı ülkelerin direnciyle karşılaştığını anlatan Putin, "Çok kutupluluğa yönelik süreç, maalesef, dünyadaki egemen konumunu ve Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki her şeyi kontrol etmek isteyenlerin direnciyle karşılaşmıştır. Bu egemen güçler uzun süredir oldukça iyi durumdaydılar ancak bu sonsuza kadar süremez." dedi.

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  • Putin, yaptırımların gelişmekte olan ve yoksul ülkeleri de etkilediğini belirterek, "Batılı ülkelerin Rusya'nın enerji, gıda ve gübre ürünlerine yaptırımlarından en çok bu ülkeler etkileniyor. 300 bin ton Rus gübresinin, ihtiyaç duyan ülkelere ücretsiz sevk edilmesine yönelik teklifimize cevap dahi verilmemesi hayasızlığın zirvesidir." diye konuştu.

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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ), Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle çeşitli adımlar attığını aktaran Putin, "Bize yakın olan devletler arasındaki herhangi bir çatışma durumundan ciddi olarak endişe duyuyoruz. Herkesi itidal göstermeye, ateşkese harfiyen uymaya ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bildirilerine uymaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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