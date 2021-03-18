Dünya Putinden Bidena çağrı Cuma veya pazartesi günü görüşelim
AVRUPA

Putin'den Biden'a çağrı: Cuma veya pazartesi günü görüşelim

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demesinin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama yapıldı. Putin, Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu belirtip, "İki ülke ilişkilerini korumalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden (solda), Vladimir Putin (sağda).
Joe Biden (solda), Vladimir Putin (sağda).

Geçtiğimiz günlerde ülkesinde basına konuşan ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı, "bedelin ne olacağı" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz" diye yanıt vermişti.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanının "katil" olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemişti.

Söz konusu gelişme üzerine açıklama yapan Putin ise, kendisine katil diyen Biden'a "Ona sağlık dilerim" diyerek yanıt vermişti.

"Cuma veya pazartesi görüşelim"

Tüm bu gelişmelerin ardından Putin'den Biden'a "görüşelim" çağrısı geldi.

Putin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğu vurgulandı. Putin iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması gerektiğini ifade etti.

Putin açıklamalarının devamında, "Dışişleri Bakanlığı’na ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor." dedi.

Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi

Söz konusu açıklamanın üzerine bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Biden'ın söylediği sözler için pişman olmadığının ifade edildiği açıklamada, Rusya ile yapıcı ilişkilerin kurulmasının umulduğu vurgulandı.

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