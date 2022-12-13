Dünya Putinden dikkat çeken hamle Geleneksel yıl sonu toplantısını iptal etti
AVRUPA

Putin’den dikkat çeken hamle: Geleneksel yıl sonu toplantısını iptal etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yıl, geleneksel yıl sonu basın toplantısı yapmayacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in özellikle yurtdışı gezilerinde sık sık basına konuştuğunu belirtti. İptalin nedeniyle ilgili ayrıntı verilmedi.

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Haber Merkezi Diğer
Putin’den dikkat çeken hamle: Geleneksel yıl sonu toplantısını iptal etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yıl, geleneksel yıl sonu basın toplantısı yapmayacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in özellikle yurtdışı gezilerinde sık sık basına konuştuğunu belirtti.

İptalin nedeniyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Bu adımla Putin, 10 yılda ilk defa ülkede dikkatle izlenen basın toplantısını yapmayacak. Rusya lideri saatler süren bu toplantılarda geçen yılın değerlendirmesini ve gelecek yılın planlarını gazetecilerin soruları aracılığıyla televizyondan aktarıyordu.

Bazı kesimler, bu kararı “Putin'in Ukrayna işgaliyle ilgili yorum yapmaktan kaçınmasının bir sonucu” olarak niteledi. Rus liderin ordunun Ukrayna'da yaşadığı başarısızlıklarla ilgili eleştiriler almaktan kaçındığı için bu kararı aldığı yorumu yapılıyor.

Rusya’da şubat ayında başlayan Ukrayna işgali sonrası savaş karşıtı sesler yükselirken basın üzerindeki baskı da giderek artıyor.

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