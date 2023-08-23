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Dünya

Putin'den 'dolar' karşıtı mesaj: Dolarsızlaştırılma süreci hızlanıyor

BRICS Zirvesi katılımcılarına hitap eden Putin, doların ticaretteki payını azalttıklarını söyledi. Rus lider, "Ekonomik bağlarımızın dolarsızlaştırılması yönündeki süreç ivme kazanıyor" dedi.

10:39 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
BRICS Zirvesi

BRICS Zirvesi

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir araya gelerek oluşturduğu BRICS bloğu, dolar kullanımını azaltıcı hamlelerde bulunuyor.

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti, 15. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Doların payını azaltıyorlar

Zirveye video mesaj yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ticarette doların payını giderek azalttıklarını söyledi.

Putin, yaklaşık 3 milyar insanın yaşadığı BRICS ülkelerinin küresel ekonominin de yaklaşık yüzde 26'sını oluşturduğuna işaret ederek, BRICS ülkelerinin satın alma gücü paritesi açısından G7 ülkelerini de geride bıraktığını söyledi.

Dolarsızlaştırma süreci ivme kazanıyor

Dolara karşı attıkları adımdan bahseden Putin şöyle devam etti:

Ekonomik bağlarımızın dolarsızlaştırılması yönündeki nesnel, geri döndürülemez süreç ivme kazanıyor. Karşılıklı ödemeler, parasal ve mali kontrol için etkili mekanizmalar geliştirilmesine yönelik çabalar sarf ediliyor.

Sonuç olarak, BRICS içindeki ihracat-ithalat işlemlerinde doların payı azalıyor. Geçen yıl (doların payı) bu oran yalnızca yüzde 28,7 seviyesindeydi.

Yaptırım tepkisi: Küresel ekonomik durumu bozdu

Yasa dışı yaptırımların, devletlere ait varlıkların dondurulmasının ve serbest ticaretin ihlaline yönelik adımların küresel ekonomik durumu bozduğunu vurgulayan Putin şunları söyledi:

Bunun doğrudan sonucu kaynak kıtlığı, artan eşitsizlik ve işsizlik, dünya ekonomisinin diğer kronik sorunlarının şiddetlenmesi oldu.

Gıda, temel tarım ürünleri ve mahsul fiyatları hızla artıyor ve bu da ilk önce en savunmasız yoksul ülkelere zarar veriyor.

"Birbirimizin çıkarlarına saygılıyız"

BRICS ülkeleri arasındaki iş birliğinin arttığını belirten Putin, "Eşitlik, ortaklık desteği, birbirimizin çıkarlarına saygı ilkeleri üzerinde iş birliği yapıyoruz." dedi ve ekledi:

Bu, dünya toplumunun, küresel çoğunluğun isteklerini karşılayan istikametin, birliğimizin geleceğe yönelik stratejik istikametinin özünü oluşturuyor.


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