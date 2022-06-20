Dünya Putinden eski Sovyet devletlerine tehdit Rusyaya meydan okurlarsa Ukraynanın kaderini yaşarlar
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Putin'den eski Sovyet devletlerine tehdit: Rusya'ya meydan okurlarsa Ukrayna'nın kaderini yaşarlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda eski Sovyet ülkelerinin Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ve bu ülkeleri Kremlin'e karşı çıkarlarsa Ukrayna ile aynı kaderi paylaşabilecekleri konusunda uyardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinden eski Sovyet devletlerine tehdit: Rusyaya meydan okurlarsa Ukraynanın kaderini yaşarlar
Vladimir Putin St. Petersburg Ekonomi Forumunda

St. Petersburg Ekonomi Forumunda konuşan Putin'in yorumları, Donbas'taki Rus yanlısı Donetsk ve Luhansk bölgelerini "yarı devlet bölgeleri" olarak tanımlayan Kazakistan Cumhurbaşkanının yorumlarından sonra geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev St. Petersburg Ekonomi Forumunda 1991'de SSCB'den ayrılan Kazakistan'ın tarihi Rusya'nın bir parçası olduğunu iddia etti.

Ardından, Putin karşılık olarak “Sovyetler Birliği nedir? Tarihi Rusya'dır." diyerek yanıt verdi.

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Putin, Kazakistan'ı kardeş bir ulus olarak sakin bir şekilde övmeye devam etti ve ardından örtülü bir tehdit ekledi:

  • "Aynı şey kesinlikle Ukrayna'da da olabilirdi ama onlar bizim müttefikimiz olmazlardı."

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da bir analist, Tokayev'in "Putin'i destekçilerinin önünde küçük düşürüldüğünü ve tehdidin gerçek olduğunu belirterek, Kazakistan Rusya'nın bir sonraki avı olabilir." dedi.

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