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Dünya

Putin'den flaş karar: Ukrayna'da savaşan yabancılar Rusya vatandaşlığı alabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta Rusya ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyrukluların ve ailelerinin, Rus vatandaşlığı almasına imkan sağladı.

17:34 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:35 - 4/01/2024 Perşembe
AA
Rus ordusundaki yabancı uyruklular vatandaşlık için başvurabilecek.
Rus ordusundaki yabancı uyruklular vatandaşlık için başvurabilecek.

Rusya'da orduyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına başvurabilmelerine izin verildi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon" sürecinde Rus ordusundaki yabancı ülke vatandaşlarına vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi imzaladı.


Kararnameye göre, Ukrayna'da devam eden ve Rusya'da "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlanan savaş kapsamında Rus ordusuyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşları ve aile üyeleri, Rus vatandaşlığı için başvurabilecek.


Bir yıl görev yapma şartı

Kremlin Bilgi Portalı'nda yayınlanan kararnameye göre Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda görev yapmak üzere sözleşme imzalayan yabancı uyruklular, Rus vatandaşlığı alabilecek. Daha önce Rusya için Ukrayna savaşına katılan, ancak farklı nedenlerle görevlerinden ayrılan yabancı uyruklular da Rus vatandaşlığına başvurabilecek. Ancak Rusya için savaşanların orduda en az 1 yıl görev yapması şartı da koyuldu.


Geçerli şartları taşıyanlar, onayın ardından Rus vatandaşlığı alabilecek.



#Putin
#Rusya
#vatandaşlık
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